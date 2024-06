Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Duruşma öncesi fenalaştı: Son durumu nasıl?

Şatafatlı hayatlarının her saniyesini sosyal medyada paylaştıktan sonra 'nereden geliyor bu zenginlik?' diye sorgulatmaya başlayan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin hayatı MASAK'ın radarına girdikleri andan itibaren tepetaklak oldu.Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yargılanan Polat çifti ve birçok yakınları 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Neredeyse tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği bir olaya dönüşen Polatgiller davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşandı. Bunlardan biri de Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın dilekçe vererek aynı koğuşa geçmeleri oldu.Dilan'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Polat'ın tahliye edilmesinden sonra gözler Polat çifti içeride kalan aile üyelerine çevrilmişti. 'Tahliye olacaklar mı?' diye merak edilen Polatgiller'in bugün mahkemesi vardı.Polatlar başta olmak üzere birçok fenomenin davasıyla yakından ilgilenen Gazeteci Emrullah Erdinç mahkeme öncesi yaşananları anbean anlatırken, Dilan Polat'ın duruşma salonuna getirilirken yere yığıldığını açıkladı.Erdinç açıklamalarında 'Dilan Polat Engin Polat ve Sezgin Polat duruşma salonuna geldi. Dilan Polat duruşma salonuna girerken yere yığıldı “Allahım hiç bi sucum yok” diye bağırdı. İnfaz koruma memurları başında doktor çağrıldı' ifadelerini kullandı.