Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran'da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için gri listeye almıştı.2021 yılından bu yana 40 standardın 39'unu gerçekleştiren Türkiye, gri listeden çıkmaya hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran'da FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı:'FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor.'Türkiye'nin gri listeden çıkarılması Borsa İstanbul BIST 100 endeksini de doğrudan etkileyecek. Gri listeden çıkılması durumunda yabancı yatırımcıların sermaye akışlarında artış görülecek.Ayrıca söz konusu karar ithalat ve ihracat şirketlerini de pozitif yönde etkileyecek.Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri bu yılın ilk 5 ayında artmaya devam etti.Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bin 305'e ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 31 bin 945 oldu. Borsa İstanbul'da yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bin 250'ye çıkarken 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı.Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselirken yerli yatırımcıların payı 3 trilyon 564 milyar 599 milyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturdu. Yabancı yatırımcının payı ise yüzde 39'larda.IMF araştırmaları, eğer Türkiye gri listeden çıkarsa TL varlıklarının değer kazanacağını ön görüyor.Sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası'nın değerlenmesi enflasyonla mücadelede de büyük etki yaratacak.Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – 'FATF'), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – 'OECD') tarafından kurulan bir organizasyondur.Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF'ın ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 üyesi bulunuyor.Grup, gri liste ve kara liste aracılığıyla uyumlu olmayan ülkelerdeki yatırımları caydırarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.Gri liste tanımlamasından kaçınmak için, FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun bir ülkenin değerlendirme döneminin başlamasından bu yana yeterli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olması gerekiyor.