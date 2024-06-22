Canınız sağ olsun bizim çocuklar! Umutlar son maça kaldı

14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın F Grubu ikinci maçında Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ile Roberto Martinez’in çalıştırdığı Portekiz karşı karşıya geldi.BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı müsabakayı kazanan 3-0’lık skorla Portekiz oldu.Maç sonucu: Türkiye 0-3 Portekiz90' Sağ kanatta topla buluşan Zeki son çizgiye inip ortasını açtı ancak top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.89' Portekiz'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Vitinha giren oyuncu Joao Neves.87' Sol kanattan hızlı çıkan Neto, Ronaldo ile verkaça girmek istedi ancak Ronaldo'nun verdiği pası Abdülkerim son anda kesmeyi başardı.83' Portekiz'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Pepe giren oyuncu Antonio Silva.81' Sağ kanatta topla buluşan Arda uzaklardan şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.80' Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Pepe penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.79' Zeki sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.75' Milli Takım'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Samet giren oyuncu Merih.74' Yerde kalan Samet maça devam edemeyecek.70' Milli Takım'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Yunus giren oyuncu Arda Güler.69' Sahaya bir taraftar atladı ve Ronaldo ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın çıkmasının ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.68' Portekiz'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cancelo giren oyuncu Nelson Semedo.67' Yunus savunma arkasına sarkan Barış Alper'e uzun pasını gönderdi fakat Barış, Dias'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.66' Sağ kanattan topla çıkan Bernardo son çizgiye indi ve ortasını açtı neyse ki arka direkte boş kalan Ronaldo'nun kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.64' Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kenan uzaklardan şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.61' Bernardo savunma arkasına sarkan Fernandes'e pasını gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.59' Milli Takım'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Kaan ve Kerem giren oyuncular İsmail ve Kenan.56' Ruben Neves'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ronaldo kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Bruno'ya pasını verdi ve Bruno topu boş ağlara gönderdi.56’ Gol… Türkiye 0-3 Portekiz (Bruno Fernandes)55' Vitinha sol kanattan topla çıkmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.52' Cancelo sağ kanattan topla geldi ve çalımını atmak istedi ancak Kerem geçiş izni vermedi ve topu kornere gönderdi.49' Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Ruben Dias penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.48' Ferdi savunma arkasına sarkan Yusuf'a ara pasını gönderdi ancak Pepe son anda topu kornere gönderdi.47' Kaan sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.46' Milli Takım'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Orkun giren oyuncu Yusuf Yazıcı.46' Portekiz'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Leao ve Palhinha giren oyuncu Pedro Neto ve Joao Neves.46' İkinci yarı başladı.İlk yarı sonucu: Türkiye 0-2 Portekiz45' Palhinha, Yunus'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.44' Bernardo'nun kullandığı serbest vuruşta Pepe için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.43' Zeki Çelik'te pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü.42' Samet, Leao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.41' Orta alanda topu kazanan Orkun uzaklardan şansını denedi ancak Costa topu çıkarmayı başardı.39' Leao hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.37' Sol kanattan topla çıkan Kerem penaltı noktasına ortasını açtı ancak Orkun şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.35' Cancelo'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Bruno'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.34' Sol kanattan topla çıkan Abdülkerim arka direğe ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.31' Sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem çalımını atıp şutunu çekti ancak Costa ayağıyla topu çıkardı.28' Samet Akaydin, kalecimiz Altay'a geri pas vermek istedi ancak Samet'in ters topu kendi ağlarımızla buluştu.28’ Gol… Türkiye 0-2 Portekiz (Samet) (Kk)25' Abdülkerim, Vitinha'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.24' Portekiz yine etkili geldi. Sol kanattan topla çıkan Mendes son çizgiye inip ortasını açtı. Ceza sahası dışında boş kalan Bruno'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.21' Sol kanattan topla birlikte gelen Leao ceza sahasına giren Mendes'e pasını verdi. Son çizgiden topu penaltı noktasına çeviren Mendes'in pasında boş kalan Bernardo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.21’ Gol… Türkiye 0-1 Portekiz (Bernardo Silva)19' Orkun ikili mücadelede topu Palhinha'dan kazandı ancak hakem serbest vuruş kararı verdi.18' Leao yine sol kanattan gelmek istedi ancak bu kez de Samet izin vermedi ve topu rakibe çarptırarak auta çıkmasını sağladı.13' Orta alanda topla buluşan Barış Alper, Ruben Dias'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.11' Sağ kanatta topla buluşan Kaan savunma arkasına sarkan Yunus'a pasını göndermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.10' Uzun pasta sol kanatta topla buluşan Leao arka direğe yerden pasını göndermek istedi ancak Ferdi kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.8' Sağ kanattan topla gelen Cancelo'nun ortasında Ronaldo kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.7' Hakan'ın pasında topla buluşan Yunus arka direğe ortasını açtı ancak Palhinha topu uzaklaştırdı.6' Net fırsat kaçtı. Ferdi'nin uzun pasında sağ kanattan topla buluşan Zeki arka direğe ortasını açtı ancak Kerem'in vuruşu ağlarla buluşmadan Dias topu uzaklaştırdı.5' Hakan'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus penaltı noktasına topu çevirdi ancak Kerem'in dokunuşu direğin yanından auta çıktı.4' Orta alandan topla gelen Bruno Fernandes uzaklardan şansını denedi fakat Abdülkerim topun kaleye gitmesine izin vermedi.2' Sol kanattan topla birlikte gelen Bernardo bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte Ronaldo topa gelişine vurdu ancak Altay hata yapmadı.1' Maç başladı.