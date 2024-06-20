Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte, bazı bölgelerde orman yangınları çıkmaya başladı.Dün Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştirerek büyüdü ve bazı evler de tahliye edildi. Dünden beri ekiplerin çalıştığı bölgeden bugün sevindiren haber geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını belirtti.Yumaklı açıklamasında, 'Uşak'taki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık.' dedi.