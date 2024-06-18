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Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Tuzla'da alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekleme: 18.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladıTuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı