Adana'da palet fabrikasında yangın: Depo alev topuna döndü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan palet ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi.Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.Depo alev topuna dönerken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.