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Adana'da palet fabrikasında yangın: Depo alev topuna döndü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan palet ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 17.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Adana'da palet fabrikasında yangın: Depo alev topuna döndüAlevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.

Adana'da palet fabrikasında yangın: Depo alev topuna döndü

Depo alev topuna dönerken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Adana'da palet fabrikasında yangın: Depo alev topuna döndü