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Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangın

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekleme: 12.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangınAfyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangın

6 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİ

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangın