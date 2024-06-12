Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangın
Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİ
Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİ
Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.