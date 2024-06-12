Termal otel alev aldı! Afyonkarahisar'da korkutan yangın

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.6 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİEkiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAfyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.