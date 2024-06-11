Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi yoğun diplomasi trafiği! Masada 'Gazze' olacak

Başkan Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi öngörülüyor.Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında, hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'te yapılacak iş forumuna katılacak. Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Hükümetler arası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.Erdoğan, İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'Ie başbaşa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra iki lider basının karşısına çıkıp, soruları yanıtladıktan sonra resmi öğlen yemeğine geçilecek.İspanya, Türkiye'nin Avrupa'da Filistin konusunda en paralel politikaya sahip olduğu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya, 28 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Filistin devletini tanıma kararını açıkladı. İki ülke arasında Filistin devletinin tanınması ve Filistin halkına destek olunması yönünde atılabilecek ortak adımlar da görüşülecek.Ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek veren İspanya'nın, bu alanda önümüzdeki dönemde yapabileceği katkılar değerlendirilecek. İkili ilişkilerin savunma sanayii, bilim ve teknoloji, güvenlik, terörle mücadele ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi doğrultusunda atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağını alımına ilişkin süreçlerin masaya gelmesi bekleniyor.NATO müttefiki İspanya ile bölgesel güvenlik bağlamında görüş alışverişinde bulunulacak. Ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda imzalanacak anlaşmalarla, ikili ticaretin daha da artırılması ve ilişkilerin ahdi zemininin güçlendirilmesi hedefleniyor.Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik daha geniş perspektif yakalamak için G-7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti.Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G-7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.