Putin, Paşinyan'ın Türkiye talebini kabul etti
Putin ve Paşinyan, Rus askeri personelinin Ermenistan'ın bazı bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaştı. Ancak Erivan'ın talebi üzerine, Türkiye ve İran sınırlarındaki Rus askerleri bölgede kalmaya devam edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı.
Görüşmeyle alakalı konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'le Paşinyan'ın, Rus askerlerinin ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın bazı bölümlerinden çekilmesi konusunda anlaştığını söyledi.
Peskov, Erivan'ın talebi üzerine, Türkiye ve İran sınırlarındaki Rus askeri personelin bölgede kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.