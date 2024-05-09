Antalya'da yüzünden ameliyat olacaktı, hayalleri suya düştü

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 2309 Sokak üzerindeki Adem Bilir'e ait cep telefonu satışı ve tamiri yapılan iş yerine hırsız girdi.Kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsız, iş yerinin kapısındaki camı kırıp içeri girdi.Dükkanda bulunan sıfır, ikinci el ve müşterilerin tamire verdiği onlarca cep telefonunu, iş yeri sahibinin yüz ameliyatı için biriktirdiği parayı çaldı.Hırsızlık şüphelisi aynı zamanda gence ait kurusıkı bir tabancayı da çaldı.Komşusunun haber vermesi üzerine iş yerine gelen Adem Bilir, neye uğradığını şaşırdı. Bilir, polisi arayarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.Hırsızlık anıysa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonu ile başını, maske ile de yüzünü kapatan şüphelinin, iş yerindeki cep telefonları ve paraları çalıp kaçtığı görüldü.Olayı anlatan Bilir, 'Akşam dükkanı kapatıp eve gittim. Sabah komşum aradı ve iş yerimin kapısındaki camın kırıldığını söyledi. İlk başta inanmadım, şaka yapıyor sandım. Sabah geldiğimde bütün cihazları toplamış hepsini. Sıfır 25 tane, tamir ettiği 30 ikinci el, 6-7 tane müşterilerin cep telefonu vardı.Yarın ameliyat olacaktım; kasadaki 15 bin lira, 50 bin lira ve yine ameliyat için kumbaraya koyduğum yaklaşık 20 bin lirayı da almış. Hepsini hesaplarsak 650 bin TL'den fazladır' dedi.Olay sonrası şikayetçi olduğu hırsıza da seslenen Bilir, '12 sene önce kaza geçirdim, yüzümden ameliyat olacaktım. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin şikayetçi olmayacağım. Müşteriler arayıp telefonlarını istiyor. Yarın ameliyat olacağım bir kuruş param kalmadı. Sanırım ameliyat olmayacağım' ifadelerine yer verdi.