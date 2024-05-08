CHP’de çok konuşulan atamalar! Alacağı maaş belli oldu

CHP'li Belediyelerde eş, dost ve akraba kayırmacılığı son sürat devam ederken, Balıkesir'de bir skandal daha patlak verdi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu.Yerel seçimlerin üzerinden henüz 37 gün geçmesine rağmen CHP'li birçok Belediyede eş, dost ve akrabalar bir bir Belediyelerde makam sahibi olmaya başladı. Özellikle Bursa ve Balıkesir'de yaşanan skandal atamalar, gündeme bomba gibi düştü.Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in baldızını ve öz yeğenini belediyede makam sahibi yapmasının yankıları sürerken, geçtiğimiz haftalarda benzer bir konuyla gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde bir kez daha 'akrabaya kıyak' skandalı patlak verdi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, göreve gelir gelmez CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı, yönetici pozisyonunda Belediyeye işe almıştı. Şimdi de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaş'nın, gelini G.K'yi, Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe soktuğu ortaya çıktı.Yerel seçim sürecinde Balıkesir'in birçok noktasında seçim çalışmaları yürüten Başkan Ahmet Akın, Milletvekili Serkan Sarı ve İl Başkanı Erden Köybaşı, meydanlarda yaptıkları konuşmalarda, Hak, Hukuk ve Adaletten bahsetmişti.Balıkesir Büyükşehir Belediyesini, gereğinden fazla personel çalıştırmakla suçlayan CHP'li isimler, göreve gelir gelmez yakın akrabalarını belediyeye doldurmaya başladı.31 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından birçok birim sorumlularının görev yerini değiştiren, liyakat ve akraba kayırmaları olmayacağını dilinden düşürmeyen CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.Kurt'un birim sorumlusu olarak göreve başlamasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi internet sitesinden duyurusu yapıldı. Belediye sitesinde paylaşılan bu görev vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. Köksal, 31 Martta yapılan yerel seçimlerin öncesinde Nurgüven Kurt'un nikah şahitliğini yapmıştı.CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz'ün eşi, Avukat Ahmet Çetinöz belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı oldu. Çetinöz, hukuk danışmanlığı adı altında her ay şirketten 120 bin TL para alacak.Büşra Dişçioğlu konuyla ilgili, kendisinin YÜNTAŞ A.Ş'nin vekili olmadığını söyleyerek, 'Şirketin 3 vekili var. Bu 3 kişiden biri eşimdir. Bu danışmanlık için her şey dahil toplam 120 bin TL üzerinden sözleşme imzaladıklarını öğrendim' dedi.CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz'ün eşi, Avukat Ahmet Çetinöz belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, tepki gösterdi.Çiçek, 'Çok erken başladılar. Etrafı zenginleştirmeye devam! Sıra, 'Vatan Millet Sakarya 'sömürüsü ile aldığınız belediyeleri, aile şirketi haline çevirmeye geldi.Daha bunlar iyi günler. Alınan belediyelere; bazı vekillerin, PM üyelerinin hukuk ofisleri ve şirketleri tarafından kesilen fahiş rakamlarda medya, danışmanlık avukatlık ücretlerini hep beraber göreceğiz. Bunlar başlangıç ve acemilik süreci' dedi.