Altın yanında sönük kalıyor! O tüyün gramı 5 bin dolar ediyor…

Değerli madenler arasında görülen altını tahtından eden tüyün gramının satış fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Tüy deyip geçilmeyecek türden olan ve gramının değeri 160 bin TL’yi bulan o tüy açık arttırma tarihinde satılanların en pahalısı oldu. İşte, değeri altını geride bırakan tüy…

Soyu tükenmiş olan bir tür olan Yeni Zelanda Huia kuşunun tüyleri son derece nadir görüldüğünden onları oldukça değerli kılıyor. Söz konusu kuşun tüyleri o kadar değerli ki sahiplerini açık arttırma ile buluyor.Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açık artırmada rekor bir fiyata satışı gerçekleştirilen Huai kuşunun tüyü şaşkınlık yaratmaya yetti.Huia kuşuna ait bu tüyün fiyatının 2.000 ila 3.000 dolar arasında olacağı öngörülüyordu. Ancak satış fiyatı, bu ilk tahminleri aşarak 2010 yılında ki rekoru 8 bin 400 doları da geride bıraktı.9 gram tüyün fiyatı dudak uçuklattı…Nesli tükenmiş olan Huia kuşu eski yıllarda statüyü vurgulamak için kullanılan tüyler arasında yer alıyordu. Kral 5'inci George'nin Yeni Zelanda ziyareti sırasında şapkasında bulunan Huia tüyü popülerlik kazanmıştı.Söz konusu olan Huia kuşuna ait olan tüy şimdilerde altının 127 dolarlık gram fiyatını geride bırakarak 9 gramlık ağırlığı ile gramı 5 bin 169 dolardan satıldı.