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Beyaz Gazete
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Yalova'da yangın: Maddi hasar meydana geldi!

Yalova’nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde saman depolanan hangarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.

Ekleme: 17.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da yangın: Maddi hasar meydana geldi! Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde samanlıkta elektrik kontağından yangın meydana geldi.

Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Yalova Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi.

Yalova'da yangın: Maddi hasar meydana geldi!

Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.

Yalova'da yangın: Maddi hasar meydana geldi!