Yalova'da yangın: Maddi hasar meydana geldi!

Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde samanlıkta elektrik kontağından yangın meydana geldi.Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Yalova Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi.Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.