Azad Medeni Kahraman, Uzman Bakışı'nda

Salı günleri 10.40'da, Perşembe günleri ise 18.40'da yayınlanacak olan programda inşaat dünyasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.İnşaat sektörünün Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Vuralsoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman, Uzman Bakışı adlı programın içeriği hakkında bilgi vererek sektörde “Yaşanan gelişmeleri sektörün sorunlarını olması ve olmaması gerekenleri bu programda ele alacağız izleyici de inşaat sektörü ile ilgili merak ettiği tüm soruların cevaplarını bu programda bulabilecek” dedi.