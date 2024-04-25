Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Yoğun bakıma alındı
Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.
TELEFON GÖRÜŞMESİ ARDINDAN KAZA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.
Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba 'Taçsız Kraliçe' lakabıyla tanındı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.
TELEFON GÖRÜŞMESİ ARDINDAN KAZA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.
Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba 'Taçsız Kraliçe' lakabıyla tanındı.