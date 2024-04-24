Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı seçildi

Mevcut Başkan Zeki Yiğit'in yeniden aday olduğu Danıştay Birinci Başkanlığı seçimlerine Altıncı Daire Başkanı Emin Sınmaz, Danıştay Beşinci Daire Başkanı Fethi Aslan ve Danıştay Beşinci Daire üyesi Yunus Aykın adaylığını açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen seçimlerin 2'nci tur oylamasında 62 oy alan Zeki Yiğit yeniden Danıştay Birinci Başkanı seçildi.Seçimlerin birinci tur oylamasında Zeki Yiğit 58, Altıncı Daire Başkanı Emin Sınmaz 12, Danıştay Beşinci Daire Başkanı Fethi Aslan 13 ve Danıştay Beşinci Daire üyesi Yunus Aykın 13 oy aldı.Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu ilk tur oylamada sağlayamadığı için 2'nci tur oylamaya geçildi. İkinci tur oylamada, 108 üyenin 62'sinin oyunu alan Yiğit, güven tazeledi.İkinci tur oylamada; Sınmaz 13, Aslan 19, Aykın ise 6 oy aldı.