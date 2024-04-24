Çocuklar Anıtkabir'e akın etti! 23 Nisan böyle kutlandı

23 Nisan, Türkiye'nin ilk milli bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiği için de ayrı bir önemi var.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt genelinde büyük bir coşku hakim oldu.Törenler sırasında ve sonrasında çocuklar Anıtkabir'e akın etti.Bayram dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, dün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.