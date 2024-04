Survivor'da heyecan dorukta! Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 22 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 93. bölümde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise haftanın 4. eleme adayını potaya sokacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor eleme adayı kim oldu sorusunu gündeme taşıdı. Kadın elemesinin yaşanacağı haftada Mavi takımdan Berna ve Damla Can, Kırmızı takımdan ise Aleyna eleme potasında yer alıyor. Peki, TV8 ile 22 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 4. eleme adayı olan isim...

Survivor eleme adayı 4. isim için araştırılmaya başlandı. Survivor All Star'da haftanın üç kadın eleme adayı belli oldu. Pazar günü birleşme partisi gerçekleşti. 22 Nisan tarihli 93. Bölümde ise haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği zorlu parkurda galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım ise bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Kadınlar potasının gerçekleştiği haftanın dördüncü eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor haftanın 4. eleme adayı ile son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 22 Nisan 2024 Pazartesi akşamı 93. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım gecenin sonunda belli olacak. Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimizde yer verilecektir.Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir araya gelecek. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.Kadın elemesinin gerçekleşeceği haftanın eleme adayları şöyle;1. Berna (mavi takım)2. Damla (mavi takım)3. Aleyna (kırmızı takım)