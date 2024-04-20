Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 49'a, yaralı sayısı ise 76 bin 901'e yükseldi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 197 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının ise 76 bin 901'e yükseldiği kaydedildi.