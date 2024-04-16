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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 16.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!