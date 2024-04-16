MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!