MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya gedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.
15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.
Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle;
Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın
Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız
Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı
Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu
Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir,
Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya,
Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal,
Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz
Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım
Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu
Genel sekreter İsmet Büyükataman
Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı
Genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu