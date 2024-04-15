MHP'nin yeni A Takımı belli oldu

15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle;Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih YalçınHukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti YıldızSiyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa KalaycıEkonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk AksuMedya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir,Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya,Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal,Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi YönterYerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir DurmazAile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim YurdakulMesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar YıldırımParti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal TopçuGenel sekreter İsmet BüyükatamanGenel sekreter yardımcısı Vahit KayrıcıGenel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu