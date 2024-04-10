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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-24 operasyonunda 6 ilde 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Ekleme: 10.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-23 operasyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon