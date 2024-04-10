Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-24 operasyonunda 6 ilde 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan-23 operasyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:
Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.