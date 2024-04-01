Öğrenciler ekran başına! Başvuru süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS'ye başvuru süresinin yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.Okul müdürlükleri, başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav'la ilgili usul ve esaslara yer verildi.