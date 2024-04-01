Gram altın seçim sonrasına rekorla başladı!

Dün gerçekleşen ve sürpriz sonuçlara yol açan yerel seçimler sonrasında altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Gram altındaki yükseliş yüzde 1'i aştı!

Dün gerçekleşen ve sürpriz sonuçlara yol açan yerel seçimler sonrasında altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Gram altındaki yükseliş yüzde 1'i aştı!Seçim sonrasında piyasaların açılışında yatırımcılar güvenli liman altına sığınmaya devam etti. Gram altın yüzde 1'in üzerinde yükselişle rekor kırdı! Çeyrek altın ise yüzde 1,12 yükselişle rekor kırdıGram altın yüzde 1,22 yükselişle 2,355 TL'den başladı.Çeyrek altın yüzde 1,12 yükselişle 4,021 TL'den rekor seviyeden başladı.Yarım altın 7,992 TLCumhuriyet altını 16,396 TLONS altın yüzde 1,17 yükselişle 2.261 dolardan işlem görüyor.