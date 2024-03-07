İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 39,82 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 7 Mart 2024 Perşembe günü yüzde 76,03 olarak ölçüldü.7 Mart Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 7 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %87,37Darlık Barajı: %87,63Elmalı Barajı: %89,21Terkos Barajı: %74,61Alibey Barajı: %70,11Büyükçekmece Barajı: %73,45Sazlıdere Barajı: %57,08Istrancalar Barajı: %39,82Kazandere Barajı: %58,62Pabuçdere Barajı: %58,66