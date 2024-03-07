Acun Ilıcalı paylaştı beğeniler yağmur misali yağdı! O ismi SMS olsa kimse eleyemezmiş…

Yayınlandığı ilk sezondan bu yana severek takip edilen Survivor bu sezon diğerlerinde farklı bir sistemle ekranlara geliyor. Şampiyonun halk oylaması ile belirlendiği yarışma bu sezon tamamıyla performansa odaklanıyor.Geçtiğimiz sezonlarda ada serüvenleri yapılan SMS oylaması ile belirlenen yarışmada bu sezon yapılan değişiklik sonucunda SMS oyalaması kaldırıldı.Yapılan değişiklikler sonrasında seyirciler tarafından en çok merak edilenler arasında ise SMS oylaması olsaydı hangi yarışmacının şampiyonluğa gideceği yer alırken Acun Ilıcalı seyircilerinin merakını gidermek için atağa geçti.Ilıcalı, sosyal medya hesabından tüm Survivor All Star yarışmacılarının fotoğraflarını sırasıyla 1 saat süre ile paylaştı.Yapılan bu paylaşımlara beğeniler yağmur misali yağdı. Beğeni sayısına göre en çok sevilen yarışmacıların belirlendiği bu paylaşımlar ile SMS olsa şampiyonluk yarışında en çok desteklenen yarışmacılar belli oldu.İşte, seyirci tarafından en çok sevilen yarışmacılar….Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşımlarda yarışmaya son dahil olan isimler arasında yer alan Hilmicem ilk sırayı aldı. 582 bin beğeni alan yarışmacı adını listenin başına yazdırmayı başardı.Yarışmaya mavi takımda başlayan ancak sonrasında kırmızı takıma geçen Yunus Emre yarışma başladığından bu yana aldığı cezalar ile konuşulmadan geçilmiyor. Ilıcalı'nın paylaşımında ise 462 bin beğeni alan yarışmacı ikincilik koltuğunu kapmış durumda.Mavi takıma son olarak dahil olan Batuhan yarışmada yeni yeni kendini göstermeye başlamasına rağmen birçok yarışmacıyı gerisinde bırakarak 435 bin beğeni ile 3. oldu.İlk üçte yer alan erkek yarışmacıların ardından tüm kadınları aldığı 422 bin beğeni ile sollayarak şampiyonluk yarışında seyirci tarafından en çok desteklenen kadın yarışmacı oldu.Şampiyonluk yarışında seyirci desteği olsa son dörde kalacak olan bu yarışmacıları en çok beğeni alan isimler sırasıyla Atakan 401 bin, Nagihan 393 bin ve Aleyna 382 bin olarak devam etti.