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Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının sonucunda söndürülürken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

Ekleme: 6.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 6.03.2024 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldiSivasta korkutan yangın...

Kardeşler Mahallesinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için harekete geçti.

Kontrol altına alındı

Ekiplerin uzun süren çalışmalarının sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Ev kullanılmaz hale geldi

Tüm evi saran yangın bir süre sonra ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Alkollü vatandaştan şüphelendi

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi