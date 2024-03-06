Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının sonucunda söndürülürken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

Sivasta korkutan yangın...Kardeşler Mahallesinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için harekete geçti.Ekiplerin uzun süren çalışmalarının sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Tüm evi saran yangın bir süre sonra ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.