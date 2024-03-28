Özgür Özel'le hayaller dünyası! Kazanacakları şehirleri sıraladı

Yerel seçimde son viraja girildi.Pazar günü sandıklar kurulacak. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son canlı yayınlarına konuk oluyor.Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olarak süreci değerlendirdi. Özel, 16 büyükşehri kazanacaklarını iddia ederken Trabzon'da da merkezi alacaklarını söyledi.Özel, '11 büyükşehrin üstüne 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam.' dedi.Karadeniz'de de başarılı olacaklarını söyleyen Özel 'Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak'ı yan yana kazanacağız. Kütahya'nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var.' ifadelerini kullandı.