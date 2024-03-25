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Beyaz Gazete
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İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 25.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar varİstanbul Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Naci Kasım Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürüde söndürülürken, kurtarılan iki kişinin dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var