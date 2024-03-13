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Palet fabrikası alev aldı! Bursa'da korkutan yangın

Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, koluna palet düşen bir işçi hafif yaralandı.

Ekleme: 13.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Palet fabrikası alev aldı! Bursa'da korkutan yangınSaat 04.00 sıralarında, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan palet imalat fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikanın depo kısmından alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Palet fabrikası alev aldı! Bursa'da korkutan yangın

2 saatlik çabayla kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, alevlerin depoda bulunan diğer paletlere ve çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye kiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiyeye yardım eden işçi yaralandı

Söndürme çalışmalarına yardım eden bir işçi yanan, bir paletin koluna düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi tamamlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Palet fabrikası alev aldı! Bursa'da korkutan yangın