Altın fiyatlarında ibre döndü! İşte detaylar...
Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD enflasyonunun ardından yükselişine son verip düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişle başladı.
Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD enflasyonunun ardından yükselişine son verip düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişle başladı.
ABD enflasyonu beklentilerin üstünde! Bu da Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ancak bu endişeler bugün dinmişe benziyor. Zira ONS altın dahil yükselişe geçti.
Gram altın 2,228 TL
Çeyrek altın 3,906 TL
Yarım altın 7,861 TL
Cumhuriyet altını 16,410 TL
ONS altın 2,164 dolar
ABD enflasyonu beklentilerin üstünde! Bu da Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ancak bu endişeler bugün dinmişe benziyor. Zira ONS altın dahil yükselişe geçti.
Gram altın 2,228 TL
Çeyrek altın 3,906 TL
Yarım altın 7,861 TL
Cumhuriyet altını 16,410 TL
ONS altın 2,164 dolar