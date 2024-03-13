Altın fiyatlarında ibre döndü! İşte detaylar...

Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD enflasyonunun ardından yükselişine son verip düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişle başladı.ABD enflasyonu beklentilerin üstünde! Bu da Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ancak bu endişeler bugün dinmişe benziyor. Zira ONS altın dahil yükselişe geçti.Gram altın 2,228 TLÇeyrek altın 3,906 TLYarım altın 7,861 TLCumhuriyet altını 16,410 TLONS altın 2,164 dolar