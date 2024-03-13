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Beyaz Gazete
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Altın fiyatlarında ibre döndü! İşte detaylar...

Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD enflasyonunun ardından yükselişine son verip düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişle başladı.

Ekleme: 13.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında ibre döndü! İşte detaylar...Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD enflasyonunun ardından yükselişine son verip düşüşe geçen altın fiyatları bugün yeniden yükselişle başladı.

ABD enflasyonu beklentilerin üstünde! Bu da Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ancak bu endişeler bugün dinmişe benziyor. Zira ONS altın dahil yükselişe geçti.

Gram altın 2,228 TL

Çeyrek altın 3,906 TL

Yarım altın 7,861 TL

Cumhuriyet altını 16,410 TL

ONS altın 2,164 dolar