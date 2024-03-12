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Bolu'da yangın: 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi!

Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.

Ekleme: 12.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da yangın: 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi!
Bolu Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'ta epilepsi hastası Adem (70) ile eşi Nimet T'nin (69) yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 ahşap eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.

Bolu'da yangın: 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi!