Bolu'da yangın: 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi!
Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.
Bolu Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'ta epilepsi hastası Adem (70) ile eşi Nimet T'nin (69) yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 ahşap eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.