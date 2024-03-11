CHP'li İBB bunu da yaptı! AK Parti'ye iftar çadırı engeli

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından rıhtımda kurulan iftar çadırı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından kaldırılmak istendi. İBB zabıtaları tarafından çadırın etrafına araçlar çekilirken Kadıköy Kaymakamlığı'nın devreye girerek alana çadır kurulması konusunda bir sakınca olmadığına dair İBB'ye yazı yazılmasıyla sorun çözüldü.AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından rıhtımdaki tören alanına iftar çadırı kuruldu. İBB ise çadırı kaldırmak istedi. Çadırın etrafına geçe saatlerinde İBB zabıta ekipleri tarafından araçlar çekildi. AK Parti duruma tepki gösterirken devreye Kadıköy Kaymakamlığı girdi. Kaymakamlık, İBB'ye alanda iftar çadırı kurulmasının herhangi bir sorun teşkil etmediğine dair yazı yazdı. Yazı üzerine zabıta ekipleri bölgeden ayrıldı.AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TEPKİ GÖSTERDİAK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan da duruma tepki göstererek, yayınladığı videoda, 'Bakın büyük bir sorun varmış gibi çadırın etrafını kamyonlarla kapatmışlar. Bu nasıl bir zihniyettir. Nasıl bir mantıktır. Mübarek ayda yapılacak iş midir anlayamadım' dedi.