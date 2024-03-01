Survivor'da eleme gecesi! Begüm ağlayarak veda etti

Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.. Aysu ile Begüm arasında yapılan düelloda kaybederek yarışmaya veda eden isim Begüm oldu..

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele, hız kesmeden devam ediyor.Yarışmanın yeni bölümünde eleme adayları düelloya çıktı..Geçtiğimiz hafta erkek elemesinin gerçekleştiği Survivor'da bu hafta kadın elemesi geçekleşti. En son kadın elemesi haftasında Sahra'nın adaya sürpriz vedası üzerine eleme gerçekleşmemişti. Bu nedenle bu hafta eleme düellosunda 5 yarışmacı karşı karşıya geldi. Aleyna - Begüm karşılaşmasının kazananı Aleyna oldu. Böylelikle Aleyna adını adaylıktan sildirmeyi başardı.Pınar - Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. Pınar adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.