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Osmaniye’de korku dolu anlar yaşandı!

Osmaniye’de 8 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Pencerelerden yoğun dumanların çıktığı yangın anı dron kamerası ile görüntülendi.

Ekleme: 5.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 5.02.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye’de korku dolu anlar yaşandı!
Yangın saat 15.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi 517 Sokak 8 katlı Güneş Apartmanı'nın 7. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Birkan K.'ya ait (44) dairede evde kimsenin olmadığı anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anı ile pencereden çıkan yoğun dumanlar dron kamerası ile görüntülendi.

Dairenin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokakları trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri hem merdivenli itfaiye aracından hem de daire kapısından içeriye girerek yangına müdahale etti.


Osmaniye’de korku dolu anlar yaşandı!

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği yangında o an evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebilirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı...

Osmaniye’de korku dolu anlar yaşandı!
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