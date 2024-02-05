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Aydın'da kan donduran olay: Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahıs eski sevgilisinin nişanlısına pusu kurdu. Girdiği apartman dairesinin önünde bekleyip evden çıkan eski sevgilisinin nişanlısını silahla kalbinden vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Ekleme: 5.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 5.02.2024 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da kan donduran olay: Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurduAydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs eski sevgilisinin nişanlısını silahla kalbinden vurarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıllık sevgilisi itfaiye personeli T.Ş.'den ayrılan adliyede memur olarak çalıştığı öğrenilen F.D ile Karacasu'da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.

KADINI RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI
Durumu öğrenen eski sevgili T.Ş., kadını rahatsız etmeye başladı. F.D. eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı.

Aydın'da kan donduran olay: Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurdu

'DAİRENİN ÖNÜNDE PUSU KURDU'
Afyon'dan Nazilli'ye gelen T.Ş., bu sabah F.D.'nin kaldığı apartmana girerek dairenin önünde beklemeye başladı.

İkilinin daireden çıkmasını bekleyen T.Ş., Şavk'ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Sokağa çıkarak yardım isteyen F.D.'nin çığlıkları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Aydın'da kan donduran olay: Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurdu

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı T.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şavk'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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