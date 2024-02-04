Kocaeli'de feci kaza! Otomobille çarpışan TIR sürücüsü kaçtı... 1 ölü 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden otomobil TIR'la çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Ömer Taha Y. idaresindeki 41 APS 486 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Otomobilde bulunan Cengiz B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile Filiz D. ve Emre A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.