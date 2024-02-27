İstanbul'da yine metrobüs arızası: Vatandaşlar yolda kaldı

İstanbul Sefaköy'de CHP'li İBB'ye bağlı bir metrobüs sabah saatlerinde arıza yaptı. Arıza nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk meydana gelirken; birçok vatandaş da işe ve okula geç kaldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin vatandaşa ulaşım zulmü devam ediyor... Ekrem İmamoğlu yönetiminde geçen 5 yılda bakımsızlık nedeniyle neredeyse her gün metrobüslerde arıza meydana geldi.Son olarak; sabahın en yoğun saatlerinde bakımsızlık sebebiyle bir aracın Sefaköy rampasında arızalanması, Metrobüs seferlerini aksattı. Sefaköy ve Yenibosna istasyonları arasında onlarca araç tek şeritten kontrollü geçiş sağlanınca ciddi gecikmeler yaşandı.Yol boyunca metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.En yoğun saatte meydana gelen arıza sebebiyle binlerce kişi okuluna ve işine geç kaldı.Vatandaşlar, metrobüs duraklarında yığıldı. İstanbullular, yeterli araç yatırımı yapılmadığı gibi, mevcut çalışan otobüslerinde bakımlarının aksatıldığına inanıyorlar.Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda İBB'nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor. Öte yandan çökme noktasına gelen İstanbul'daki toplu ulaşımın ihaleleri ise Ekrem İmamoğlu'nun gözetiminde CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiği biliniyor.