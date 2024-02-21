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Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de topladı: 500 milyon dolar tasarruf bekleniyor

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını da belirtti. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

Ekleme: 21.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de topladı: 500 milyon dolar tasarruf bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'ne ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.


TÜRKİYE'NİN ATM MERKEZİ PROJESİ: TAM

Kısa adı TAM olan ‘Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi’nin gerisinde Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ yer alıyor.


Şirketin İstanbul Ticaret Odası’na kaydı 1995’te yapıldı. Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kurulan şirketin şimdilerde kayıtlı sermayesi 145 milyon TL. Tek ortaklı bir yapıya sahip olan şirkette yeni ortaklık yapısı ile birlikte unvan değişikliğine de gidilmiş.

Kayıtlara göre şirkete, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası yüzde 33.33 ile eşit paya sahip durumda.


İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Kamu bankaları daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM’lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı. Tüketicilerin ortak ATM’lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak.
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