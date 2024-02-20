Yürekleri yakan olay! 4 yaşındaki Eliz'in acı sonu

Korkunç kaza dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında yaşandı. 35 yaşındaki Aksa Karaköse'nin kullandığı cip, kontrolden çıkarak takla attı.ELİZ KURTARILAMADIFeci kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Emine Aysen Karaköse'nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi.Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.