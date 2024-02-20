Tuzla Belediyesi’nin Evde Sağlıkta Tuzla Modeli, Türkiye’ye örnek oluyor

Tuzla Belediyesi, bundan yıllar önce örnek bir projeyi hayata geçirdi.Tuzla Belediyesi ve Tuzla Devlet Hastanesi'nin ortak projesi olan, 'Evde Sağlıkta Tuzla Modeli'yle evde sağlık hizmetlerine yönelik çalışma başlatıldı.Evde sağlık hizmetleriyle çeşitli hastalıkları olan ve bakıma ihtiyacı olan hastalara destek olunurken, 2012 yılından itibaren 125 bin 936 kişi bu hizmetten yararlandı.Hizmetten yararlanan vatandaşlar, belediyenin kendilerine sağladığı kolaylıktan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, evde sağlık hizmetinin önemine dikkat çekerek, “Evde sağlıkta Tuzla modelini uzun yıllardır yapıyoruz ve çok güzel işler başardık. Hastanın enjeksiyonu, pansumanı, kemoterapi alıyorsa gidiş gelişleri gibi evde sağlıkta sunulan hizmetlerin en detaylandırılmış halinin Tuzla modelini, 125 bin defa evlere girerek ortaya koyduk. İstanbul’da, evde sağlık hizmetini yüzde 17 oranında en iyi şekilde biz gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda da Evde Sağlıkta Tuzla Modeli diye bir tabir ortaya koyduk. Ayrıca, şimdi evlere fizyoterapi hizmetini götürerek en güzelini ve iyisini hedefleyerek devam edeceğiz.” dedi.Başkan Yazıcı, doktorluk deneyiminden ve sağlık alanındaki vizyonundan da bahsederek, “Doktor olarak, hastaların ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından biliyorum. Bu nedenle, belediye başkanı olduğumda, sağlık hizmetlerine öncelik verdim. Evde sağlık hizmeti, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat etmelerini sağlıyor.” diye konuştu.Ayaklarındaki yaralar nedeniyle pansuman gerektiren Ahmet Şahin (83), “Ayaklarımda yara var. 17-18 senedir savaşıyorum. Yatağa bağımlıyım, çok ağrım var. Ayağımda dört yara, kalçamda protez var. Çok sancılı. Bu hizmetten çok memnunum. Allah razı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.Ahmet Şahin’in oğlu Erol Şahin ise “Babam 4-5 yıldır yatalak. Belediyenin personeli geliyor, pansuman yapıyor, serum takıyor. İki günde bir geliyorlar. Ücretsiz olması bizi rahatlattı. Babamın ayakları yara, her gün sarılıyor. Belediye olmasaydı çok para ödeyecektik. Belediye karşılıyor. Babam rahat. Bir sorun olduğunda arıyoruz, hemen geliyorlar. Bizim için hem maddi hem de manevi yönden kolaylık. Bu hizmet için Şadi Bey’e teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.” diye konuştu."Evde sağlık hizmeti alan hastalara; enjeksiyon, pansuman, tıbbi tahlil ve ilaç raporu gibi işlemler yapılıyor.Ayrıca, psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastalara evde psikolog ve refakatçi hizmeti veriliyor.Bu hizmet, özellikle inme (felç), kanser, diyabet, hipertansiyon, post operatif bakım ve Alzheimer hastalığı gibi durumlarda evde bakıma ihtiyaç duyan hastalara yönelik olarak sunuluyor.Proje kapsamında, yıllara göre hizmet verilen kişi sayısı şöyledir:Yıl : 2012 2013 2014 2015 2016, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Kişi: 1394 8271 11829 12711 11698 14154 12390 8012 10226 9648 13188 12415TOPLAM: 125 bin 936 KİŞİ