Çankırı'da ahırda yangın: 5 hayvan telef oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırı tamamen etkisi altına aldı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ahırda bulunan 5 hayvan kurtarılamayarak telef oldu.Yangının çıkış sebebini belirlemek için ilgili ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.