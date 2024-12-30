Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ (MGM) 30 Aralık 2024 hava durumu raporunu paylaştı. Uzman değerlendirmelerine göre ülke genelinde soğuk hava etkisini biraz daha artırıyor. Yağışlar birçok bölgede soğumayla birlikte kar ve karla karışık yağmur​ şeklinde olacak. Birçok ilimiz yeni yıla kar yağışıyla girecek. İşte son hava tahminleri...Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meterolojik verilere göre bugün 19 ilimiz günü yaşğlı geçirecek. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğu ve güney kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri; Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan, Tunceli ve Elazığ'ın batı bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise sağanak olarak görülecek.Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki toplam 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşların yer yer etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve sis etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması istendi.ÇANAKKALE: 10°C – Parçalı ve çok bulutluEDİRNE: 8°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL: 9°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ: 8°C – Parçalı ve çok bulutluAFYON: 2°C – Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ: 8°C – Öğle saatlerinde yağmurluİZMİR: 12°C – Parçalı ve çok bulutluMUĞLA: 9°C – Parçalı ve çok bulutluADANA: °C, 13°C – Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA: °C, 16°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlıHATAY: °C, 10°C – Öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlıMERSİN: °C, 13°C – Aralıklı sağanak yağışlıANKARA: °C, 7°C – Güney kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR: °C, 4°C – Çok bulutluKONYA: °C, 4°C – Kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİVAS: °C, 4°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutluDÜZCE: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıSİNOP: 10°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK: 8°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıAMASYA: 8°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAMSUN: 9°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT: 7°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTRABZON: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlıERZURUM: -4°C – Parçalı ve çok bulutluKARS: 1°C – Parçalı ve çok bulutluMALATYA:, 6°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurluVAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR: 9°C – Çok bulutluGAZİANTEP: 5°C – Öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışlıSİİRT: 10°C – Çok bulutluŞANLIURFA: 10°C – Aralıklı sağanak yağışlı