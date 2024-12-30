Borsa yılbaşı haftasına yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puana çıktı.Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.