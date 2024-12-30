Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde.Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.Alış: 2.976,5320Satış: 2.976,8840Alış: 2.626,2700Satış: 2.626,7400Alış: 4.761,8200Satış: 4.866,6300Alış: 19.050,9600Satış: 19.410,6100Alış: 19.396,00Satış: 19.719,00Alış: 9.497,70Satış: 9.736,99Alış: 19.054,94Satış: 19.414,43Alış: 19.747,05Satış: 20.243,46Alış: 1.623,99Satış: 2.465,28Alış: 2.734,48Satış: 2.887,33