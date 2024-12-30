Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar yılbaşı tatili etkisini halen üzerinde taşırken altın yavaş yükseliş gösteriyor.
Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.976,5320
Satış: 2.976,8840
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,8200
Satış: 4.866,6300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.050,9600
Satış: 19.410,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.396,00
Satış: 19.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.497,70
Satış: 9.736,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.054,94
Satış: 19.414,43
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,99
Satış: 2.465,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.734,48
Satış: 2.887,33
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.976,5320
Satış: 2.976,8840
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,8200
Satış: 4.866,6300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.050,9600
Satış: 19.410,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.396,00
Satış: 19.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.497,70
Satış: 9.736,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.054,94
Satış: 19.414,43
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,99
Satış: 2.465,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.734,48
Satış: 2.887,33