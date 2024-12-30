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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar yılbaşı tatili etkisini halen üzerinde taşırken altın yavaş yükseliş gösteriyor.

Ekleme: 30.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.976,5320

Satış: 2.976,8840

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700

Satış: 2.626,7400

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,8200

Satış: 4.866,6300

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.050,9600

Satış: 19.410,6100

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.396,00

Satış: 19.719,00

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.497,70

Satış: 9.736,99

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.054,94

Satış: 19.414,43

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05

Satış: 20.243,46

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,99

Satış: 2.465,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.734,48

Satış: 2.887,33