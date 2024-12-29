Lapseki (Çanakkale) bölgesinde 2.0 şiddetinde deprem gerçekleşti

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık 2024 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

SON DEPREMLERDeprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)2024-12-29 07:24:04 - 2.0 - Lapseki (Çanakkale) - 10.81