Güney Kore'de uçak kazası: 96 ölü

Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu.Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.Muan Uluslararası Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 96 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.Yerel saat ile 09.07’demeydana gelen kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.Uçaktaki 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.Jeju Air firması özür açıklaması yaptıKazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi.Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.Kaza sonrası, kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre can kayıplarının çoğunun uçağın kuyruk bölümünde yaşandığı belirtilirken, bir yolcu ve bir kabin personeli olmak üzere 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.Öte yandan, yapılan ilk incelemelerde iniş takımlarında arıza meydana gelen uçağın pist sonuna dek hızını azaltamadığı ve havaalanının çevreleyen duvarlara çarptığı belirlendi.Kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.Öte yandan, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.