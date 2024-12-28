YouTube'a yeni buton geliyor: 'Bir şeyler oynat'

YouTube, kullanıcıların izleyecekleri içerikleri daha kolay bulmalarını sağlamak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, ekranın alt kısmında görünen bir 'Bir şeyler oynat' düğmesi ile aktif hale geliyor. Bu düğmeye tıklandığında, kısa video oynatıcı başlıyor ve rastgele videolar oynamaya başlıyor.PhoneArena'nın haberine göre, 'Bir şeyler oynat' başlığı altında benzer bir fonksiyonu fark etmişti. Ancak, özellik o dönemde henüz tam olarak açıklanmamıştı. Yeni testlerini gerçekleştiren YouTube, bu özellik üzerinde daha fazla iyileştirme yaparak daha kullanışlı bir hale getirmeyi amaçlıyor.YouTube'un yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise belirsiz. Şu an için test aşamasında olan bu yenilik, uygulamanın kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.