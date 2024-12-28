Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! 3,5 milyon asfalt nerede?

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki Namık Kemal Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nin yollarının adeta köstebek yuvasına dönmesi başta sürücüler olmak üzere vatandaşları isyan ettirdi. Kentin en işlek caddelerinden olan Kıyıboyu Caddesini kullanmak zorunda kalan gerek sürücüler gerekse yayalar, 'Yazıklar olsun. Köy yolları bile buradan daha iyidir. Başkan Zeydan Karalar her yerde 3,5 milyon ton asfalt döktüğünü söyleyerek övünüyor. Demek ki burayı unutmuş!' diyerek tepkilerini dile getirdiler.Özellikle otomobil ve motosiklet sürücüleri ile moto kuryelerin bozuk yolda sıkça kaza yaptığı caddeye asfalt dökülmesini isteyen vatandaşlar, 'Otomobillerimiz büyük zarar görüyor. Araçlarımızın amortisörleri arızalanıyor. Köy yolları buradan daha temiz. Adana'ya yakışmayan bir görüntü. Başkan Karalar her platformda 3, 5 milyon ton asfalt döktüklerini, anlatıyor. Herhalde başkan burayı unutmuş! Gelip görmesini istiyoruz' diye konuştular.