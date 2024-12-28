Bakanlık duyurdu! 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak.” dedi.Vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyen Bakan Uraloğlu, “Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.